Fokofpolisiekar samel R700 000 in EN hou gratis konsert

Die manne van FOKOFPOLISIEKAR (Francois van Coke, Wynand Myburgh, Hunter Kennedy, Johnny de Ridder en Jaco S. Venter) het in Maart 2017 hul droom bereik om hul eerste vollengte album in 11 jaar te maak.

Hulle het deur middel van ’n skarefinansieringsveldtog (Thundafund) hul teiken van R500 000 binne nege dae oorskry. Dit het egter nie hul aanhangers gekeer om aan te hou beloftes maak vir goedere vanaf die groep se Thundafund-blad nie. Om hul dankbaarheid te toon, het die bende ’n gratis vertoning in Kaapstad belowe sou hulle die R700 000 merk slaan. Dié belofte was gemaak om aanhangers aan te moedig om meer van die nuwe album vooraf te bestel aangesien daar slegs 450 albums teen 31 Maart bestel was. Daar is reeds meer as 700 albums vooraf bestel!

FOKOFPOLISIEKAR het aangekondig dat die gratis konsert op Donderdag, 25 Mei 2017 by Mercury Live in Kaapstad gehou sal word. Die deure maak om 19.00 oop en werk op ’n eerste-kom eerste-bedien basis omdat die klub se kapasiteit nie meer as 400 mense toelaat nie. Die optrede sal teen 21.00 afskop.

Goeie nuus vir Gauteng

Sou die bende dit regkry om R800 000 in te samel, sal Gauteng ook ’n gratis konsert kry.

Daar is nog baie lekker dinge op die groep se blad om geld voor te belowe, onder andere Fokofpolisiekar-horlosies, Brand Suid-Afrika en Antibiotika kombinasie-plate, goedere-pakkies, ’n Fokof Lager-ligboks en Johnny de Ridder se American Mustang Fender (1978)-kitaar ter waarde van R25 000.

Die album is op hierdie stadium geskeduleer om op 3 Oktober 2017 vrygestel te word. Die digitale weergawe van die album sal reeds in September beskikbaar wees.

