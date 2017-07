Geroosterde beesrib met geurige klapperrys

Geroosterde beesrib

Genoeg vir 6-8

• 1,5 – 2 kg x 4 beesrib (rib-eye ribroast) – haal die rib 1 uur voor gaarmaaktyd uit die yskas

• 125 g botter

• 15 ml (1 e) fyngekapte knoffel

• 30 ml (2 e) Worcestershire-sous

• 6 takkies tiemie, fyngekap

• 15 ml (1 e) swartpeper • 5 ml (1 t) sout

• 30 ml (2 e) korrelmosterd

1 Room die botter, knoffel, Worcestershire-sous, tiemie, swartpeper, sout en mosterd saam in ’n mengbakkie.

2 Smeer die rib met die gegeurde botter en sit die vleis in ’n groot, oondvaste bak.

3 Voorverhit die oond tot 220 °C. Rooster vir 20 min. Verlaag die hitte tot 190 °C en rooster vir nog 1 uur en 15 min.

4 Haal uit. Maak die bak liggies met foelie toe. Laat die vleis vir 20-25 min. rus voor jy dit sny.

5 Sny die rib in dun skywe en gooi die bottersous wat in die kastrol agtergebly het oor die vleis.

Geurige klapperrys

Genoeg vir 6

• 15 g botter • 1 ui, fyngekap

• 2,5 ml (½ t) fyngekapte rooi brandrissie

• 5 ml (1 t) fyngekapte knoffel

• 10 ml (2 t) fyngerasperde gemmer

• 15 ml (1 e) garam masala

• 5 ml (1 t) borrie

• gerasperde skil van 1 lemoen

• 375 ml (1½ k) jasmynrys

• 250 g borriepatat, geskil en in blokkies gesny

• 1 x 400 g-blikkie klapperroom

• 180 ml (¾ k) water

• sout en swartpeper

• hand vol vars koljander, fyngekap

• granaatpitte vir bo-op (opsioneel)

1 Voorverhit die oond tot 200 °C.

2 Verhit die botter in ’n dieperige oondvaste pan oor matige hitte. Braai die ui, brandrissie, knoffel en gemmer vir 5 min. daarin. Voeg die garam masala en borrie by, gevolg deur die lemoenskil, rys en patats. Roer tot goed saamgemeng.

3 Voeg die klapperroom en water by en bring tot kookpunt. Bedek die pan met foelie en bak in die oond vir 30-40 min. of tot die rys en patats gaar is.

4 Sit saam met vars koljander voor.