Geskenkgids vir Valentynsdag

Valentynsdag het sy oorsprong in die binnekring van Geoffrey Chaucer tydens die 14de eeu gehad. Dit was ’n tydperk waar die tradisie van hofmakery hoogty gevier het. In die 18de eeu in Engeland, is die dag geskep waar minnaars hul liefde bewys het met blomme, lekkergoed en groetekaartjies. In Europa is Valentyn-sleutels deur bewonderaars gegee aan iemand wie se hart hulle wou oopsluit. Vandag is Valentyn-simbole meestal harte, duiwe of Kupido. Sedert die 19de eeu is handgeskrewe Valentynsbriewe vervang met massa vervaardigde kaartjies.

Die moontlikhede is eindeloos. Van sakpas tot peperduur, ons het ’n paar geskenkies uitgekies wat almal se beursies sal pas.

Deliciously Ella Every Day, deur Ella Woodward (R310) Poetry

Stapels ringe (R135 elk) We heart this

Mansjetknope met voorletters van jou keuse (R650) Hellopretty.co.za

Kershouer met kers (R169) @Home

Lindt-beertjie (R49,95) Woolworths

Me before you DVD (R129) Takealot

The Notebook Blue Ray DVD (R89) Takealot

Metro Man Crate (R920) Mancrate.co.za

Rose (vanaf R499,95) Netflorist

Vir jou kleinding (R130) Hellopretty.co.za

Hartjie-balonne (R39,99 vir 10) MRP Home



Verskaffers

Poetry: www.poetrystores.co.za

MRP Home: www.mrphome.com

Hello Pretty: www.hellopretty.co.za

We Heart This: www.we–heart-this.com

Takealot: www.takealot.co.za

Mancrate: www.mancrate.co.za

Netflorist: www.netflorist.co.za

Flowerheart: www.flowerheart.co.za

Woolworths: 0860 022 002

@Home: 0860 576 576