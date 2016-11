Gesonde somerdrankies

Bosbessie-koeldrank

Berei genoeg bosbessie-koeldrank voor. Voeg ’n paar vars organiese bosbessies by en versier met kruisement.









Persketee

Maak ’n liter koue vonkelwater en geur met die perske ystee-mengsel. Voeg ’n paar druppels suurlemoensap en ’n kaneelstokkie by. Roer en laat vir ’n paar minute staan. Garneer met blokkies perske en bedien.









Aarbei-en-kruisement-water

Gebruik jou SodaStream om ’n glas vars, vonkelwater te maak en giet dit in ’n lang glas. Sny drie aarbeie in die helfte en voeg by. Was die kruisementblare en voeg ’n paar daarvan by die drankie. Laat staan vir ’n paar minute sodat die water die smaak van die kruisement en aarbeie absorbeer.

