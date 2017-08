Geurige klapperrys

Genoeg vir 6

• 15 g botter

• 1 ui, fyngekap

• 2,5 ml (½ t) fyngekapte rooi brandrissie

• 5 ml (1 t) fyngekapte knoffel

• 10 ml (2 t) fyngerasperde gemmer

• 15 ml (1 e) garam masala

• 5 ml (1 t) borrie

• gerasperde skil van 1 lemoen

• 375 ml (1½ k) jasmynrys

• 250 g borriepatat, geskil en in blokkies gesny

• 1 x 400 g-blikkie klapperroom

• 180 ml (¾ k) water

• sout en swartpeper

• hand vol vars koljander, fyngekap

• granaatpitte vir bo-op (opsioneel)

1 Voorverhit die oond tot 200 °C.

2 Verhit die botter in ’n dieperige oondvaste pan oor matige hitte. Braai die ui, brandrissie, knoffel en gemmer vir 5 min. daarin. Voeg die garam masala en borrie by, gevolg deur die lemoenskil, rys en patats. Roer tot goed saamgemeng.

3 Voeg die klapperroom en water by en bring tot kookpunt. Bedek die pan met foelie en bak in die oond vir 30-40 min. of tot die rys en patats gaar is.

4 Sit saam met vars koljander voor.

Lees ook: Ken jou kerrie