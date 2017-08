Ou verf

Jou mure se kleur verdof en die kanse dat die verf wat jy gebêre het dieselfde kleur is, is skraal. Hou slegs nuwe verf om merkies te verduister, en laat gaan die res.

Die rommellaai

Almal het ’n rommellaai. Vuurhoutjiedosies, stukkies tou en pap batterye. Gooi dit in ’n boks en pak slegs die dinge wat van nut is terug in die laai.

Papierwerk

Waarborge wat verstryk het, belastingpapiere van 4 jaar terug en kwitansies wat reeds verjaar het, hoort in die vullisdrom. Kry ’n liaseersisteem vir die relevante papierwerk. Die res moet gaan.

Ou boeke

Boeke wat jy gelees het en die wat jy nooit sal lees nie, moet geskenk word aan ’n instansie wat dit nodig het. Bêre net jou gunstelinge.

Ou medisyne en vitamiene

Om hier op te gaar is nie net sleg vir spasie nie, maar ook vir jou gesondheid. Medisyne wat die vervaldatum bereik het, is nie net minder effektief nie, maar dikwels ook gevaarlik. Wees veilig, en gooi dit uit.

Koppies en bekers

As jy jou kas oopmaak en die bekers het nie maats nie, is dit tyd vir nuwes. Ook gekraakte koppies hoort op die rommelhoop.

Plastiekhouers

Of jy dit nou Tupperware, Gladware of Snapware wil noem – as die deksels meer of minder raak as die houers, moet jy dit uitsorteer. Gevlekte plastiekware moet ook gaan.

Ou tydskrifte

Al die ou tydskrifte wat jy opgegaar het, gaar letterlik stof op. Gee dit aan ’n instansie wat dit sal geniet en gebruik. Nuwe tydskrifte is weekliks op die rak.

Speserye

Het jy geweet speserye en kruie het ’n rakleeftyd? Gaan loer, en maak skoon.

Geurmiddels: 1-2 jaar

Kruie: 1-3 jaar

Gemaalde speserye: 2-3 jaar

Speelgoed

Kinders het deesdae hordes speelgoed. Gaan sit saam met jou kinders en besluit oor wat moet bly en wat moet gaan. Stukkende karretjies, poppe sonder ledemate en legkaarte sonder al die stukke kan gerus asdrom toe. Bruikbare speelgoed kan aan welsynsorganisasies geskenk word.

Hier is idees

6-blok rak (R4 500) Nest Designs

Ambia-Line laaisorteerder (POA) Blum

Bankie met stoorplek (R4 000) Nest Designs

Gevoerde rottang-houer (R159) Mr Price Home

Houtrakkie (R399) Mr Price Home

Kanttafeltjie met tydskrifhouer in leer (R2 199) @Home

Maas-stoorplek (R1 999) @Home

Rak (R599.99) Mr Price Home

Stoorboks (R1 000) Nest Designs

Verbruikersgids

Nest Designs | nestdesigns.co.za

Blum | blum.co.za

Mr Price Home | 0800 212 535

@Home | 0860 576 576