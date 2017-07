Grassnyerman Theunis Wessels se internet-debuut

Vroeg in Junie vanjaar (2017) was ’n Suid-Afrikaner wat in Kanada woon, Theunis Wessels, besig om gras te sny toe ’n tornado op die horison verskyn het. Hy het rustig aanhou gras sny, want hy was die vorige week by ’n lesing oor tornado’s, en hierdie een was nog ver weg …

Sy negejarige dogter het nie so gedink nie en het haar ma, Cecilia, wakker gaan maak om hom binnetoe te roep. Toe hy weier om skuiling te vind het Cecilia foto’s geneem en dit met vriende en familie op facebook gedeel.

Dit het dadelik “viral” gegaan.

Joernaliste het Theunis van oraloor gebel om met hom te gesels oor die foto. Hy wou eers nie onderhoude toestaan nie, maar toe hulle na ’n paar dae steeds aanhou het hy uiteindelik ingestem om te praat. Hy het genoem dat die tornado eintlik verder weg was as wat dit in die foto lyk. Boonop het hy “’n ogie daaroor gehou.”

Mense het memes geskep, grappe gemaak, en veral gelag oor hoe rustig “Lawnmower Man” was oor die opkomende storm. Asof dit nie ’n rede is om op te hou grassny nie.

Net toe ons dink die meme– en fotodelery het opgehou, het die dorp waarin Wessels en sy gesin bly, Three Hills, besluit om hom en sy internetstatus te vereer deur Wessels op ’n vlot te laat poseer in hul plaaslike karnavalparade. Hy het dieselfde oranje t-hemp en blou broek gedra met die grassnyer voor hom. Plaaslike inwoners het agter die vlot grassnyers aangestoot. Daar was selfs ’n foptornado agterop die vlot.

Remember the man who mowed his lawn during a tornado?? Well his Alberta town held a parade and Theunis Wessels had his own float. 😭😭😂😂 pic.twitter.com/RjGcZ8CQOM — KiSS 92.5 (@KiSS925) July 10, 2017 Aan die sye van die vlot is geskryf “home of tornado man” en agterop sy woorde “I am keeping an eye on it.” Theunis Wessels, the world-famous Lawnmower Man, in glorious slo-mo at the #Canada150 #ThreeHills Parade today ❤️😎👌🇨🇦 @RealTurkeyLady pic.twitter.com/ytJxkIXy46 — Three Hills Hubbub (@hbthreehills) July 8, 2017