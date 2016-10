The Great SA Bake Off: Seisoen 2

Elke gesoute Suid-Afrikaner ken die verskil tussen ’n koesister en ’n koeksister. Bekende gebak soos melktert, mosbolletjies, vlaskywe en piesangbrood is eie aan die Suid-Afrikaanse kultuur. Dit is moontlik die rede waarom die gewilde Britse kookprogram, The Great British Bake Off, se Suid-Afrikaanse suster (The Great South African Bake Off), so gewild was tydens die eerste seisoen. Vanjaar, op 18 Oktober 2016, skop seisoen 2 op BBC Lifestyle af en ons kan nie wag nie!

Seisoen 1 was in 2015 die beste reeks op BBC Lifestyle én dit het Sosiale Media oorheers. Elke episode het ge-“trend” op Suid-Afrikaanse Twitter.

Seisoen 2 beloof om net so gewild te wees met ’n splinternuwe mede-aanbieder wat by die span aansluit. Lentswe Bhengu, ’n opgeleide sjef, sal saam met die gewilde aanbieder Anne Hirsch, asook die beoordelaars Shirley Guy en Tjaart Walraven verantwoordelik wees vir die reeks se “voor-die-skerms” vermaak.

Ons kan nie wag dat die nuwe seisoen afskop nie.

The Great South African Bake Off begin op 18 Oktober 2016 op BBC Lifestyle (DStv Kanaal 174).

Kyk hier na die voorskou: