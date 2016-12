Groentelinte-met-beet-en-granaat-slaaisous

Genoeg vir 6

Krakerige saadklontjies

• 60 ml (¼ k) klapperolie, gesmelt

• 45 ml (3 e) heuning

• 2,5 ml (½ t) kaneel

• ½ rooi brandrissie, fyn gekap

• 125 ml (½ k) pampoensaad

• 125 ml (½ k) klappervlokkies

• 125 ml (½ k) gevlokte amandels

• 125 ml (½ k) pekanneute

• 80 ml (⅓ k) sesamsaad

• 80 ml (⅓ k) sonneblomsaad

• sout en swartpeper

1 Verhit die oond tot 180 °C. Voer ’n bakplaat met bakpapier uit.

2 Meng die klapperolie, heuning, kaneel, brandrissie, pampoensaad, klappervlokkies, amandels, pekanneute, sesamsaad en sonneblomsaad in ’n groot mengbak. Geur met sout.

3 Gooi die mengsel op die voorbereide bakplaat. Bak vir 15-20 min. of tot goudbruin en geurig. Laat heeltemal afkoel.

4 Breek in klontjies.

Beet-en-granaat-slaaisous









• Verwerk ’n geskilde, gaar beet in ’n voedselverwerker (of met ’n handmenger) tot ’n gladde puree. Voeg 60 ml (¼ k) granaatsap, 2 cm gemmer, geskil en gerasper, 60 ml (¼ k) olyfolie en 50 g granaatpitte by en geur met sout. Meng goed.

Slaai

• ½ kop radicchioblare, geskeur

• 250 g botterskorsie, met ’n groenteskiller in dun repies gesny

• 4 bete, papierdun gesny

• 4 goue bete, papierdun gesny

• 2 wortels, geskil en met ’n groenteskiller of mandoliensnyer in dun repies gesny

• 1 klein komkommer, met ’n groenteskiller of mandoliensnyer in dun repies gesny

• 100 g fetakaas

1 Pak die radicchioblare op ’n groot opdienbord. Sit die botterskorsie, beet, goue beet, wortels en komkommer in hopies tussen die blare.

2 Strooi die fetakaas en saadklontjies oor.

3 Sit met die beet-en-granaat-slaai-sous voor.