Groot sjokolade-en-bosbessie-kraakkoekie

Genoeg vir 6-8

• 280 ml (1 k + 2 e) sagte botter

• 375 ml (1½ k) suiker

• 5 ml (1 t) vanieljegeursel

• 1 eier

• 750 ml (3 k) koekmeel

• knypie sout

• 100 g (1 pakkie) gesplinterde amandels

• 100 g (1 pakkie) gedroogde bosbessies

• 200 g (2 blokke) donkersjokolade, gekap

Voorverhit die oond tot 180 °C. Voer ’n bakplaat van 30 cm x 40 cm met bakpapier uit.

1 Room die botter, suiker en vanielje saam tot lig en romerig. Klop die eier by tot goed gemeng.

2 Sif die meel en sout by die bottermengsel en meng in. Meng die amandels, bosbessies en sjoko-lade daarby in.

3 Skep eweredig op die bakplaat en maak glad bo-op. Bak vir 30 min. of tot goudbruin en gaar.