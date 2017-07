Hoe gemaak met uitgooigoed?

Dit is binnekort weer tyd om al jou kaste en laaie skoon te maak. Moenie items wat nog bruikbaar is, weggooi nie – gee dit eerder ’n tweede lewe deur forgood.co.za, ’n aanlynplatform wat mense met geakkrediteerde sake skakel.

Forgood skakel individue of groepe direk met nie-winsgewende organisasies regoor die land. Die webblad is maklik om te gebruik steun meer as 500 geakkrediteerde welsynsake. Skenkings kan gereël word deur slegs een muisklik – of deur ’n bestaande versoek of deur ’n aanbod op die bladsy te laai.

Hier is ’n paar items wat deur forgood benodig word:

TV-stelle

Mikrogolfoonde

Skootrekenaars

Drukkers

Kombuiswasbakke

Kantoormeubels

Badkamerware

Stowe

Nie-bederfbare kosse

Sakrekenaars

Meetkundestelle

Handboeke

Skryfbehoeftes

Kinderklere

Speelgoed

Kindermeubels

Fietse

Boumateriaal

Groentesaad

Grassnyers

Maak huis skoon en skenk die items wat jy nie meer benodig nie hier: forgood.co.za/needs/donate

Meer inligting oor forgood

