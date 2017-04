Hoekom Francois van Coke dink die wêreld is mal

Vertel ons meer van jou nuwe musiekvideo, “Die wêreld is mal”.

Die song gaan oor my reis en dat ek konstant op pad is huis toe. Ek toer al vir 14 jaar, maar nou is dinge anders. Ek bly in ’n huis waarvan ek hou. Ek het ’n vrou, ’n kind en ’n hond waarvoor ek lief is. Die wêreld rondom ons is mal, maar ek het iets wat my anker.

Kyk hier na die video:

Hoekom dink jy het die wêreld “mal geword”?

Die wêreld is nog altyd mal. Dit het nie ewe skielik mal geraak nie. Daar was al 2 wêreld-oorloë lank voor ek gebore is. Mense word al baie lank doodgemaak in die naam van geloof. Dinge is redelik deurmekaar tans, ek dink almal voel dit. Dit draai nou en dan, wanneer iemand iets mooi vir ander doen.

Hoe beskou jy politiek?

Ek is stel so bietjie belang in politiek, omdat dit my meer persoonlik beïnvloed hoe ouer ek raak. Politici verbaas my nie en ek het altyd gedink wêreldleiers is slimmer.

Is jy nog lief vir Suid-Afrika?

Natuurlik. Ek is baie lief vir Suid-Afrika. Ons het baie vryheid, dit is waar ek gebore is en my hele lewe lank bly. Ons voel so bietjie afgesonder van die res van die wêreld. Ongelukkig is ek soos baie ander bekommerd oor die toekoms.

Jou tweede solo-album, “Hierdie is die lewe”, kry baie goeie terugvoer. Het jy dit verwag?

Ek het natuurlik gehoop mense sal van die album hou, maar mens weet nooit hoe die publiek gaan voel oor die songs nie. Ek wou net eerlik weergee wat en wie ek op die oomblik is en hoop mense kan aanklank vind by daardie songs. Dit is my uitlaatklep.





Vertel ons meer van die album.

Dit is ’n rock-album. Ek het saam met my band, Die Gevaar, die hele album gekryf. Die album is meestal opgeneem by my vriend en kollega, Johnny de Ridder, se studio in Bellville en vervaardig deur hom en Rudolph Willemse. Die album se lirieke is baie persoonlik en bietjie van ’n eksistentiële krises. Die songs gaan oor die goed, die kwaad, die liefde, die haat en Suid-Afrika.

Wat beplan jy vir die res van die jaar?

Ek en my band speel regoor SA vir die res van die jaar en het ook ’n show of twee in die buiteland. Ek is ook besig om saam met die res van die manne van Fokofpolisiekar te werk aan ’n nuwe album. Die eerste een in 10 jaar.

Hoe het pa-wees jou lewe verander?

Alles is anders. Alex, my dogter, het my ’n nuwe rede gegee om te leef. Ek wil ’n beter mens wees vir haar en my vrou.

Wat is die grootste lewensles wat jy al geleer het?

Dit raak beter as jy ouer raak.

Wat is jou lewensmotto?

Ek het nie ’n lewensmotto nie, maar ek hou van hierdie drie woorde: Passie, bevryding en onafhanklikheid.