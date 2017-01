Hoenderslaai-met-avokadohoemoes-en-krakerige-antieke-grane

Genoeg vir 4

Avokadohoemoes

• hand vol kruisement

• 50 g babaspinasie

• 5 ml (1 t) komynsaad, liggies gerooster en gemaal

• 2,5 ml (½ t) gerookte paprika

• 1 knoffelhuisie, fyn gekap

• 45 ml (3 e) suurlemoensap

• 1 x 400 g-blikkie kekerertjies, gedreineer

• 1 avokado, geskil

• 15 ml (1 e) tahini

• sout en swartpeper

1 Bring ’n kastrol met water tot kookpunt.

2 Dompel die kruisement en spinasie vir 15-30 sek. in die kookwater. Dreineer en laat lê vir 1 min. in yswater.

3 Druk al die vloeistof uit en hou eenkant.

4 Meng die kruisement, spinasie, komyn, paprika, knoffelhuisie, suurlemoensap, kekerertjies, avokado en tahini in ’n voedselverwerker tot glad.

5 Geur met sout.









Krakerige antieke grane

• Meng 125 ml (½ k) heel bokwiet, 125 ml (½ k) heel gars, 125 ml (½ k) okkerneute, 125 ml (½ k) pampoensaad, 30 ml (2 e) heuning, 30 ml (2 e) olyfolie, 2,5 ml (½ t) komynsaad, liggies gerooster, 2,5 ml (½ t) gerookte paprika en 1 fyn gekapte knoffelhuisie.

• Verhit die oond tot 180 °C. Voer ’n bakplaat met bakpapier uit. Versprei die mengsel eweredig oor die bakplaat. Bak vir 30-35 min. of tot goudkleurig en krakerig.

Slaai

• 4 hoenderborsies (sonder vel en been), oopgevlek

• 45 ml (3 e) olyfolie

• gerasperde skil van 1 suurlemoen

• 1 knoffelhuisie, gekap

• 10 ml (2 t) heuning

• 250 g kersietamaties

• 4 eiers, sag gekook, afgedop en middeldeur gesny (ons het die eiers vir 4 min. in borrelende water gekook).

1 Verhit die oond tot 200 °C.

2 Sit die hoenderborsies in ’n mengbak met 30 ml van die olyfolie, suurlemoenskil, knoffel en heuning. Marineer vir 30 min.

3 Verhit ’n riffelpan oor matige hitte. Braai die hoender vir 5 min. aan elke kant of totdat riffelmerke verskyn. Geur met sout.

4 Sit die hoenderborsies en kersietamaties op ’n oondpan. Sprinkel die oorblywende olyfolie oor.

5 Rooster vir 15-20 min. of totdat die vleis gaar en die tamaties liggies gerooster is.

6 Sny die hoender in dun repies. Pak die slaai in bakkies uit met die avokadohoemoes, avokado, hoenderrepies, kersietamaties, eier en krakerige grane.