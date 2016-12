Hou die kleinspan besig teen ’n sakpas-prys

Hier is nog vier maniere waarop ShowMax jou lewe as ouer makliker kan maak:









1 Dit sal kinders vir dae lank besig hou

Die wye verskeidenheid programme sal jou kinders lank besig hou. Al die gewildste Afrikaanse programme is beskikbaar PLUS daar is ook ’n heerlike internasionale aanbod, met titels soos Lassie, Shaun the Sheep en Aladdin. Dora the Explorer, Curious George en Dennis the Menace kuier ook almal by ShowMax, terwyl groter kinders sal hou van programme soos Victorious, Naturally Sadie en iCarly.









2 Daar’s iets vir elke ouderdom

As jy ’n hele stel orrelpypies het, kan jy seker wees daar is iets op ShowMax vir elke fase. Animasiereekse en opvoedkundige programme vir die kleintjies, tienerflieks, asook vermaak vir ma en pa!









3 Jy het volle beheer oor wat kinders kyk

Met ShowMax se eenvoudige verbruikersprofiel kan jy seker wees dat jou kinders nie per ongeluk iets gaan kyk wat nie geskik is vir hul ouderdom nie. Gebruik die ouderdomsverstellings om seker te maak almal sien net wat hulle mag sien – selfs wanneer jy nie naby is om ’n oog te hou nie. Daar is vier kategorieë: programme vir jonger kinders, ouer kinders, tieners en volwassenes. Dis maklik om die verskillende profiele op te stel, en jy kan dit met PIN-kodes beskerm.









4 Jy kan programme aflaai wat enige tyd gekyk kan word

Laai tuis tot 25 programme op jou slimfoon of tablet af wat die kinders in die kar kan kyk – al ry julle deur die gramadoelas waar daar geen internetverbinding is nie. Hierdie funksionaliteit gaan sommer baie van jou vakansie-frustrasies vir altyd verlig … Dit alleen is die bekostigbare maandelikse fooi tien maal werd!









Wat is ShowMax?

Kyk al jou gunsteling-programme enige tyd, enige plek met ShowMax internet-TV teen slegs R99 per maand. Dis voltydse vermaak, met die beste internasionale en plaaslike programme op jou slimfoon, skootrekenaar, tablet, Apple TV, DStv Explora of slim TV. Dit kan ook gebruik word met AirPlay en Google Chromecast. Stroom terwyl jy aanlyn is op enige van hierdie toestelle, of laai tot 25 programme op jou slimfoon of tablet af vir wanneer jy nie aan die internet verbind is nie.









Meer as 25 000 episodes van reekse, flieks, dokumentêre en kinderprogramme.

14-dae gratis proeflopie vir nuwe intekenare

Gaan na ShowMax.com en teken aan vir jou gratis 14-dae proeflopie.