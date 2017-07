Die Suid-Afrikaanse aktrise Terry Pheto is Sondagaand vir drie toekennings genomineer vir die vierde amptelike International Achievement Recognition Awards (IARA) wat op 2 September sal plaasvind. Sy is genomineer as Beste aktrise vir haar hoofrol as Naledi Khama in die film A United Kingdom, vir Beste aktrise in ‘n TV of Drama-reeks vir haar rol as Winnie Mandela in die mini-reeks Madiba én vir Beste internasionale aktrise in 2017.

Die 36-jarige filmster wat haar debuut gemaak het in die rolprentverwerking van Athol Fugard se Tsotsi het daarna in verskeie Suid-Afrikaanse films en reekse verskyn. Sy het later Hollywood toe getrek om nog geleenthede na te jaag. Van 2011 tot 2013 het sy gereeld die rol van Dokter Malaika Maponya vertolk in die alombekende sepie The Bold and the Beautiful. Sy het intussen in verskeie rolprente en reekse verskyn en is op die oomblik ook ambassadeur vir die luukse horlosiehandelsmerk Longines.

Terry het op Instagram gedeel dat sy geëerd voel oor die erkenning wat sy ontvang:

"Don't work for recognition, but do work worthy of recognition." – H. Jackson Brown, Jr. Last night I received three nominations for the upcoming IARA Awards in the categories: Best Actress 2017 for my role as Naledi Khama in A United Kingdom, Best Actress – TV or Drama 2017 for my role as Winnie Mandela in the BET mini-series, Madiba AND Best International Actress 2017. Putting me in the lead as the actress with the most nominations for 2017. Thank you @iara_awards for the recognition! Im humbled. 🙏🏾❤️ 🇬🇧 A post shared by Terry Pheto (@terrypheto) on Jul 11, 2017 at 12:47am PDT Sy is menigte male hierdie jaar genomineer vir pryse, onder andere by die Black Reel Awards vir beste aktrise in ’n TV-reeks. Haar rits erkennings hierdie jaar maak haar die mees genomineerde aktrise van 2017. Ons hou duim vas dat sy hierdie keer met al drie pryse wegstap.