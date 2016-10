Irene Laerskool Maanlig Pretloop

Irene Laerskool hou vandeesweek weer sy jaarlikse Maanlig Pretloop en soos altyd beloof dit om ’n aand van pret te wees!

Toegang is gratis vir blinde, sowel as gestremde deelnemers. Afgesien hiervan is dit ook oop enigeen, oud en jonk, om aan dié geleentheid deel te neem. Deelnemers kan kies tussen twee roetes van 8km of 4km wat elk onderskeidelik om 18:3 en 19:00 afskop.

Enige honde-maats is ook welkom mits hulle leibande dra.

Waar: The Oval, Irene

Wanneer: 14 Oktober

Afstande en pryse:

8 km – R60 18:30

4 km – R40 19:00

Registreer aanlyn, klik hier

*Registrasie sluit op 12 Oktober