Is voorkomende vigsbehandeling reg vir jou?

Geen ma sal ooit promiskue seks aanmoedig nie. Ons ook nie. Maar seks op universiteit is meer algemeen as wat ouers dink. ’n Vinnige soektog op PubMed, waar alle erkende mediese navorsing geplaas word, lewer sommer dadelik drie ondersoeke op wat min of meer dieselfde bevind: rondom 30-50% van eerstejaarstudente is seksueel aktief, en teen hul derde, vierde jaar is 70% seksueel aktief. Die navorsers noem dat dit opvallend is dat die patroon oral dieselfde is. Dalk is syfers in ons land laer – of nie.

(Jy kan self meer hier lees: artikel 1; artikel 2 en artikel 3).

Hoe ook al, dit gaan nie noodwendig oor los sedes nie maar oor mense wat vir drie, vier maande in ’n verhouding is en dan verbrokkel dit. So beweeg selfs meer konserwatiewe studente binne een jaar tussen twee of drie maats – en oor ’n periode van drie jaar tussen twee tot 10 maats.

En wat as jou kind glo die verhouding is eksklusief maar haar maat kul en/of weet nie wat sy vigsstatus is nie?

Die punt is ons kinders is blootgestel aan vigs. Dit laat mens dus kyk na die nuwe PrEP, wat vigs 90% tot selfs 100% suksesvol met ’n daaglikse pil kan voorkom. Maar vóór jy op pille begin staatmaak, wat moet jy van PrEP as voorkomende behandeling vir vigs weet?

1 Wat is PrEP?

Dit staan vir pre-exposure prevention. PrEP is nie ’n antibiotika of antivirusmiddel opsigself nie. Dit is in effek ’n voorkomende strategie – soos wat vaksinering ’n strategie is.

Maar net soos ’n vaksien vir vaksinering gebruik word, word teenvirusmiddels vir PrEP gebruik.

2 Watter medisynes word vir PrEP gebruik?

PrEP bestaan uit twee anti-vigsmiddels, wat saam in een pil met die naam Truvada gekombineer is. Op die oomblik is Truvada die enigste beskikbare middel, maar teen einde 2017 behoort generiese middels ook beskikbaar te wees.

3 Hoe werk Truvada om vigs te voorkom?

Baie eenvoudig – maar te kompleks om te verduidelik. Die kombinasie van die twee anti-virusmiddels keer saam dat die virus vermeerder, en wis dit dus uit.

4 Hoe werk die PrEP-strategie?

Die idee is dat jy Truvada daagliks gebruik en so die hoeveelheid anti-vigsmiddel in jou bloedstroom opstoot na ’n vlak wat die virus uitwis sodra jy daarmee in kontak kom. Dit kom daarop neer dat jou liggaam ‘gelaai’ is met medikasie, wat die virus vernietig voor hy vastrapplek kry.

Gestel ’n meisie het onbeskermde seks met iemand wat MI-positief is. Dit bring mee dat die MI-virus in die vagina beland. Die MI-virus dring die sagte slymvleisselle binne en versprei daarvandaan na die res van haar liggaam. So raak sy MI-positief, en ontwikkel sy uiteindelik vigs. Tensy sy op Truvada is. Truvada spring aan die werk en keer dat die virus vermeerder. Dit onderbreek dus die onafwendbare verloop van infeksie met die MI-virus.

5 Hoe suksesvol is Truvada?

As dit reg gebruk word, is dit bykans 100% suksesvol. Maar in party ondersoeke was die sukseskoers so laag as 50%. Die navorsers skryf hierdie groot verskil daaraan toe dat baie mense Truvada nie korrek gebruik nie. Truvada is net doeltreffend om vigs te voorkom as jy dit korrek gebruik.

6 Hoe moet jy Truvada reg gebruik om seker te maak dit beskerm jou goed teen vigs?

Jy moet elke dag een pil op min of meer dieselfde tyd van die dag drink. Dit is die maklikste as jy ’n tyd kies wat jy aan ’n vaste roetine kan koppel. As jy party oggende sesuur opstaan en ander tot elfuur slaap, is opstaantyd nie ’n goeie tyd nie. As jy egter altyd min of meer eenuur middagete eet, is dit ’n goeie tyd om vas te maak vir jou daaglikse Truvada.

7 Help Truvada dadelik om vigs te keer?

Nee. Net soos die Pil, moet jy dit minstens ’n maand lank gebruik voor die konsentrasie daarvan in jou weefsel hoog genoeg is om die MI-virus uit te wis.

8 Wat as jy jou Truvada een keer vergeet het? Of ’n paar dae oorgeslaan het?

Jy verloor jou beskerming baie gou. Net soos met die Pil, is jy tydelik – eintlik vir die volgende maand – onbeskerm teen vigs. Hervat jou roetine en drink op jou gewone tyd weer ’n pil. Maar wag vier weke voor jy weer seks het want dit kan tot ’n maand neem voor jy volkome veilig is.

9 Help Truvada na seks?

Nee, dit is te laat. Die hele strategie is gebou op vooraf-beskerming. Onthou, dit neem ’n maand voordat jou Truvada-vlak hoog genoeg is om die virus af te weer. Gaan liewer dadelik dokter toe, of na jou naaste kliniek, waar jy getoets sal word en op die regte medikasie vir jou omstandighede geplaas sal word.

10 Kan jy Truvada saam met die Pil gebruik?

Ja. Truvada kan saam met enige vorm van die Pil gebruik word, soos die ondervel-implantaat, die Mirena, die plakker, die O-ring of die inspuiting.

11 Is Truvada veilig?

Dit is vir die meeste jong mense veilig maar die vernaamste rede waarom PrEP-middels net op voorskrif te kry is, is sodat jou dokter seker kan maak dat jý nie een van die mense is wat liewer nie PrEP-middles moet gebruik nie.

In die reël moet mense wat reeds MI-positief is, Hepatitis B het of lewer- of nierprobleme het nie hierdie medikasies gebruik nie. Dit bots ook met verskeie ander soorte pille – nog ’n rede waarom jou dokter moet uitklaar of dit reg is vir jou.