Johannesburg Decorex 2017

Dié geleentheid beloof om ’n mecca van insperasie te wees met verskeie opwindende uitstallings soos die Decorex SA Trend-huis en die Decorex Décor-distrik. As jy gek oor enige doen-dit-self projekte is, is die Builders DIY Theatre ’n moet-besoek vir jou!

Tog is die fokus nie net op dékor nie, maar ook op die Goudstad se smullekker kos. Besoekers kan uitsien na verskeie kafee’s, restaurante, markte en pubs wat eie is aan Johannesburg.

Kaartjies kan by www.computicket.co.za of by die deur gekoop word.

Belangrike inligting

Waar: Gallagher-konferensiesentrum

Wanneer: 9 – 13 Augustus

Kaartjiepryse

Volwassene: R120

Studente / Pensionarisse: R100

Kinders onder 12: R20