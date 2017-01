Kaleidoskoop se gunstelingseisoen

Gunsteling Seisoen kom bykans vier jaar na Kaleidoskoop hul eerste album vrygestel het. Joube en Anique Jordaan, lede van die groep, sê hulle is baie opgewonde oor die album se vrystelling.

“Die afwagting in ons harte groei by die dag.”

“Ons hoop en glo, met elf nuwe oorspronklike liedjies uit ons albei se penne, asook twee oorspronklike Engelse verwerkings van bestaande liedjies, dat dit die lang wag werd gaan wees!”

Die eerste enkelsnit vanaf die nuwe album getiteld Wegbreek, is reeds gedurende November 2016 aan radiostasies landwyd uitgereik en die musiekvideo vir hierdie liedjie word eersdaags bekendgestel.

Gunsteling Seisoen word op 24, 25 en 26 Maart 2017 by die Atterbury Teater in Pretoria bekendgestel en kaartjies kan by Computicket bespreek word.

Vir meer inligting oor dié groep gaan na www.kaleidomusiek.co.za