Karlien van Jaarsveld trou

Karlien en haar man, die oud-rugbyspeler Joe Breytenbach aan wie sy vanaf September 2016 verloof was, het onlangs getrou.

Sy het Sondagmiddag, 26 Maart 2017, ’n foto op Instagram gedeel waarin ’n mens baie duidelik kan sien sy is ’n bruid. Sy het daarby geskryf: “Vandag kan ek met oorgawe en soveel dankbaarheid vir jou sê – moet nooit opgee op die liefde nie.”

Ons was eers onseker of dit wel waar is, maar Karlien se ma (wat ook haar bestuurder en woordvoerder is), het die nuus bevestig.

Karlien het die naweek by Nickelodeon se NickFest opgetree en vir ons vertel hoe baie sy daarna uitsien. "Ek is vreeslik opgewonde! My kinders is MAL oor Nickelodeon en ek kyk selfs saam. Ek is soms meer opgewonde oor Paw Patrol as hulle. Ek wil hulle graag saam neem om al die karakters te ontmoet."