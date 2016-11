Ken jou beddegoed

3 faktore wat die kwaliteit van jou bedlinne bepaal

Die materiaal waarvan dit gemaak is Hoe die materiaal geweef is Die draadtelling

Katoen

Die algemeenste tekstiel is katoen. Dit kan in verskeie mengsels voorkom. Egiptiese katoen is die kroonprins van die reeks met 100% katoen tweede in die ry. Egiptiese katoen het die langste vesel en word in die Nyl-rivier vallei gekweek. Hierdie katoen skep ’n besondere sagte weefsel maar is nie goedkoop nie.

Perkal

Perkal is ’n eenvoudig geweefde tekstiel. Die drade word styf geweef wat ’n fyn tekstuur skep. Dit is ietwat duurder as gewone katoen.

Chambray

Hierdie tekstiel is geïnspireer deur die chambray-werkshemp. Dit word gekenmerk aan gekamde lang vesel katoen-beddegoed. Dit val in die luukse kategorie.

100% linne

Hierdie is die luuksste keuse as dit by beddegoed kom. Dit is heelwat duurder as ander opsies en benodig spesiale behandeling as dit by skoonmaak kom. Dit is ’n uitstekende belegging en sal vir jare hou. Omdat dit koeler is as ander tekstiele, is dit baie gewild in warm klimate.

#rooirosewenk: Lees die etiket en maak seker jy kry waarvoor jy betaal.

200 draad telling (R849) van @ Home

Egiptiese katoen (R899) Mr Price

Wolkie-ontwerp van Mono Online Shop met 200-draadtelling (Vanaf R350 tot R1 300)

300-draadtelling (Vanaf R350 tot R1 300) Mono Online Shop

100% Mungo-linne (vanaf R2 210) van Mungo

100% Perkal-katoen bo-laken (R1 695) Weylandts

100% Perkal-katoen bo-laken (R1 795) Weylandts

Egiptiese katoen (R999) Woolworths

Chamray-duvet (R799) Woolworths

Verskaffers

@Home: 0860 576 576

Woolworths: 0860 022 002

Mono Online Shop www.monoshop.co.za

Mungo www.mungo.co.za

Weylandts: 021 914 1433

