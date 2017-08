~

Die sagte, warm gevoel wat jy kry wanneer jy ’n kasjmiertrui op ’n koue wintersdag dra, kan met niks vergelyk word nie. Kasjmieritems word beskou as klassieke kledingstukke wat duursaam en eksklusief is. Boonop is dit baie gemaklik en pas dit by enigiets. Deur Bianca Jones. Hooffoto: Poetry