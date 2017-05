Knus komberse

Katoen

Katoenkomberse kan gereeld gewas word om die opbou van allergieë te beveg. Dit is ook lig genoeg om in die somer te gebruik en warm genoeg vir die winter. Die beste van katoenkomberse is die feit dat dit asemhaal om optimale gemak te verseker.

Wol

Wol kan swaar of lig wees en word dikwels regdeur die jaar gebruik. Sommige wolkomberse kan krapperig wees, maar die meer moderne weergawes is glad en gemaklik.

Dons

’n Donskombers is soortgelyk aan ’n dons-duvet, net dunner en ligter. Donskomberse bestaan uit ’n vere-binnelaag wat deur katoen omhul word. Dons is egter baie warm en hanteer vog nie baie goed nie. Dit kan tot nagsweet lei.

Sinteties

Daar is baie sintetiese materiale vir komberse, waarvan akrilies en poliëster die algemeenste is. Hierdie komberse is warm en geneig tot statiese elektrisiteit. Dit vergader ook stof, hare en los drade. Dit is egter die goedkoopste komberse op die mark.

Vliesstof

Hierdie komberse is snoesig, warm en nie te swaar nie. Dit is veral gewild onder kinders.

