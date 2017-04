Koeklollies

genoeg vir 12 lollies

Basiese koek

• 100 g botter

• 4 eiers

• 260 g strooisuiker

• 280 g koekmeel

• 15 ml (1 e) bakpoeier

• 2,5 ml (½ t) sout

• 250 ml (1 k) melk

• gerasperde skil van een suurlemoen

• 10 ml (2 t) vanieljegeursel

• 250 g volroomroomkaas

• 200 g witsjokolade, gekap

1 Voorverhit die oond tot 180 °C.

2 Voer 2 x 20 cm-koekpanne met bakpapier uit. Smeer met botter of spuit met kleefwerende kossproei.

3 Room die eiers en suiker in ’n groot mengbak tot lig en donsig.

4 Sif die koekmeel, bakpoeier en sout saam en vou dit versigtig by die mengsel in tot alles deeglik gemeng is.

5 Verhit die melk in ’n klein kastrol tot kookpunt. Trek van die hitte af en voeg die botter, suurlemoenskil en vanieljegeursel by.

6 Voeg die melkmengsel by die meel en meng deeglik. Verdeel die beslag tussen die panne en bak vir 35-40 min. of tot goudkleurig en ’n toetspen wat in die middel ingedruk is, skoon uitkom. Keer die koek op ’n draadrakkie uit en laat heeltemal afkoel.

7 Meng 500 g van die koek, gekrummel, en die roomkaas deeglik in die mengbak van ’n voedselverwerker.

8 Vorm in happiegrootte balletjies. Druk ’n kort sosatiestokkie in elke balletjie.

9 Smelt die witsjokolade oor ’n dubbelkoker (’n glasbak wat knus pas op ’n kastrol met pruttende water – die glasboom moenie aan die water raak nie).

9 Doop die balletjies in die sjokolade tot dit heeltemal bedek is.

10 Laat die oortollige sjokolade afdrup en laat staan op ’n bakplaat wat met bakpapier uitgevoer is.

11 Sit eenkant totdat die witsjokolade geset is (nie in die yskas nie).