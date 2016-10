Koffietafel (voor en na)

Volg hierdie paar stappe om jou koffietafeltjie in iets modern te omskep.

Wat benodig jy?

Tafeltjie

Muurpapier

Dala Construction Glue

Kwas

Vernis

Liniaal

Skêr

Skuurpapier

Ronde vilt-plakkers vir die pote se onderkante

Hier is die klein tafeltjie voordat ons met die projek begin het:

Stappe

Stap 1

Meet jou tafel se oppervlak en meet dit dan op die agterkant van die muurpapier. Gebruik ’n potlood en liniaal om dit mooi volgens die mates uit te knip.

Stap 2

Gebruik nou maskeerband om jou tafelpote se bo- en onderkante te skei. Die boonste deel word dan met ligte grys geverf en die onderkant met wit. Hou vir veiligheid koerant onder sodat die verf nie drup of versprei as jy die onderkant van die poot verf nie.

Stap 3

Skuur jou tafel effens sodat dit ’n growwe oppervlak het. Anders gaan jou muurpapier nie so maklik vasbly nie.

Stap 4

Draai die proppie van die gom af en druk ’n paar groot stukke gom op die tafel af. Verf die gom met ’n kwas sodat dit die hele oppervlak bedek.

Stap 5

Neem die vel muurpapier en sit dit bo-op die gom-oppervlak. Met ’n liniaal kan jy nou die muurpapier egalig plat druk/skuur sodat daar geen plekke is waar die muurpapier oplig nie.

Stap 6

Vir die laaste stap moet jy die tafeltjie ’n lagie vernis gee. Dit sal verhoed dat dat daar permanente merke op die tafel oorbly (wanneer jy byvoorbeeld iets daarop mors, kan jy dit net met ’n nat lappie afvee). Wag twee dae sodat die vernis deeglik droog is. Onthou om jou kwas (waarmee jy die vernis geverf het), in terpentyn te was.

Stap 7

Gebruik vilt-plakkers vir die onderkant van die pote, om dit te beskerm.

Nou is jou tafel klaar!