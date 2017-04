Kokkedoortjie is hier!

10 kinderdeelnemers begin vanaand vir die titel van Kokkedoortjie uitspook. Die beoordelaars en aanbieders is Mari-Louis Guy en sjef Nic van Wyk.

Baie is op die spel. Die wenner ontvang die groot prys van ’n avontuurlike bootreis op die Middellandse See wat deur Pentravel geborg word. Die waarde van hierdie prys is R200 000, wat beteken die wenner se gesin kan ook saamgaan. Die naaswenner en sy of haar gesin wen ’n vyfster-vakansie ter waarde van R150 000 by ’n gesinsoord in Mauritius, ook geborg deur Petravel.

Die reeks gaan nie net ’n fees wees vir die oog nie, maar dit gaan ook kykers se hartsnare roer. Regisseur, Sanet Olivier sê: “Dis moeilik om kinders se teleurstellings te beleef. Maar as ’n geheel was die Kokkedoortjie-ervaring vir almal opheffend en positief. Die kinders kompeteer meer teen hulself as teen hul maats en hulle het ’n baie hegte band gevorm op die stel. Kinders is eintlik baie meer natuurlik voor die kamaras en is baie eerlik en opreg met hul opmerkings. Ons het dit baie verfrissend gevind.”





Elke deelnemer kon ’n ouer as mentor saambring na die stel. Die ouers kon raad gee en ondersteuning bied maar mag glad nie saam gekook het nie. Die interaksie tussen die ouers en hul kroos was ’n interessante kinkel in die program.

Kykers kan uitsien na uitdagings soos ’n opwindende terug-skool-toe kosblik, ’n smullekker middernagfees, ’n gesinspiekniek met ’n mandjie vol idees, en ’n koekbak-kompetisie. Die reeks bereik ’n hoogtepunt wanneer die jong sjefs op 28 Junie 2017 met mekaar meeding om uiteindelik die wenner aan te kondig.

Kyk na die voorskou hier: