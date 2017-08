Ons hou almal van foto’s. ’n Foto het immers die vermoë om ’n storie te vertel sonder dat een enkele woord gebruik word. G’n wonder die hutsmerk #NoCaptionNeeded is al meer as ’n miljoen keer op Instagram gebruik nie!

Vir ons #KosbareKiekies-kompetisie het ons julle gevra om jul kosbaarste oomblikke met ons te deel. Daar was troeteldiere, natuurfoto’s en natuurlik oulike oomblikke van die kleinspan. Dankie aan elkeen wat deelgeneem het en baie geluk aan Amy de Jager, ons wenner! Hier is ’n paar van ons gunstelinge: