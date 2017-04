Kreatiewe kort haarstyle

Foto’s: Gallo images / Getty images / JB Lacroix / WireImage / Jason LaVeris / FilmMagic / Kevin Mazur / Desiree Navarro / WireImage / Bertrand Rindoff Petroff / Jon Kopaloff

Jou haarstyl vertel baie van jou persoonlikheid en dit is soms goed om te eksperimenteer wanneer dit by jou hare kom. Kort hare is dalk nie vir jou nie, maar as jou hare fyner is of as jy lus voel vir verandering, is dit dalk dalk goed om koebaai te sê vir langer hare, dit is boonop makliker om korter hare in stand te hou.

Korter hare pas oud en jonk en is die een styl wat die meeste vroue goed pas. As jy sportief is of ’n bedrywige leefstyl handhaaf, gaan ’n korter snit beslis jou lewe makliker maak. Die voordeel van ’n korter snit is dat jy dit kan stileer of net droogblaas en steeds mooi lyk, dit laat ook jou hare gesonder lyk. Die geheim is dat jy die regte stileerprodukte gebruik.

Die speelse “pixie”-snit





Baie sterre verruil deesdae hul langer lokke vir korter style. Die aktrise Michelle Williams se platinum blonde, plat gestileerde haarstyl lyk prettig en koel. Die “pixie”-snit soos die meeste mense dit ken is ’n styl wat baie vroue goed pas. Dit laat jou jonger lyk en is ’n korter snit wat die minste aandag verg. As jy fyner hare het, probeer dalk ’n speelse pixie-snit. Die snit dateer uit die sestiger jare en plaas die aandag op jou gelaatstrekke. Kyk net hoe word Michelle se pragtige oë beklemtoon. Dit is beslis ’n meer simplistiese styl, maar tog elegant.

Die langer kuif “pixie”-snit





Gemma Arenton se hare lyk stylvol en elegant, haar kuif wat skuins gesny is, rond die voorkoms mooi af. Dit gee die styl ook ’n meer vroulike voorkoms as die gewone “pixie”-snit sonder ’n kuif. Haar donker hare werk baie goed saam met die snit. ’n Kuif is ook altyd ’n goeie manier om daardie fyn plootjies op jou voorkop te verbloem.

Die a-simetriese snit









Ruby Rose se hare was die afgelope paar jaar al in verfskillende kort style gesny. ’n Haarstyl met hoogte laat jou gesig langer lyk, dit werk veral goed by diegene wat voller wange het met ’n opmerklike skerp ken. Sarah Paulsen het ’n soortgelyke snit, haar kuif is net langer. Wat hierdie snit lekker maak, is dat jy jou kuif kan stileer soos jy dit wil hê. Glad, gegolf of agter die oor. Die haastyl is ook langer en gesofistikeerd. As jy bang is vir ’n té kort snit is hierdie ’n goeie keuse.

Die snit vir almal









Dit is nie net mans wat deesdae die prettige “Engelse snit” dra waar die hare korter geskeer is aan die kante nie. Scarlett Johnssson en Katy Perry is goeie voorbeelde hiervan. Katy Perry se hare lyk kreatief en die twee kleure beklemtoon mekaar. Sy kan verskillende style skep met haar snit. Sy kan haar hare só stileer dat dit sagter lyk, deur die hare af te laat hang teen die kant. Die idee agter haar voorkoms was dat sy skoonheid wou herdefinieer. Scarlett Johansson se nuwe voorkoms is beslis ’n groot verandering. Die kort geskeerde kant met die lyntjie en die langer hare bo skep ’n baie moderne voorkoms. Soos die “pixie”-snit plaas dit ook die aandag op haar gelaatstrekke.

As jou hare tans lank is en jy dit wil sny, kan jy jou hare skenk vir ’n goeie doel. Die organisasie CANSA maak hare bymekaar om pruike te maak vir diegene wat hul hare verloor het in die stryd teen kanker.

Maak so:

Jou bokstert moet langer as 25 cm wees.

Die hare moet skoon en droog wees.

As jou hare klaar gesny is, bind albei kante vas en sit dit in ’n lugdigte sakkie.

Skryf jou naam en kontakbesonderhede op die sakkie.

Klik hier vir meer inligting.