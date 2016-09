Kuierkosforum: Wen ’n kopie van ‘Kuierkos’

Vickie de Beer se ‘rooi rose Kuierkos‘ is ’n pragboek propvol resepte en idees vir familiefeeste en langsame kuiers met pelle – of jy nou ’n somerbraai of ’n snoesige winterkuier beplan. Hier is resepte wat almal sal laat smul!

Jy kan een van dié spoggerige kookboeke wen as jy jou lekkerste, lafste of vrolikste kuier met ons in sowat 100 woorde deel.

Skryf só in

• Beskryf jou kuier in sowat 100 woorde en deel jou besonderhede (sien vorm onder)

• Sluitdatum: 9 Oktober 2016 om middernag

Nóg ’n kans

• Deel ’n foto van jou lekkerste kuier op ons Facebookblad (klik hier) en jy kan ’n kopie van Kuierkos wen

• Gebruik die hutsmerk #Kuierkos om in aanmerking te kom

• Ons gaan ook al ons gunsteling-kuierfoto’s op ons webblad deel

• Kuierkos is vanaf Oktober verkrygbaar in boekwinkels landwyd en kos R330

