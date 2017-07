Kussinggrimmering

Wat is kussinggrimering?

Kussinggrimering is ’n sponserige kussingaanwender wat ’n mooi dekking verseker en ideaal is om ’n natuurlike grimeervoorkoms te skep. Die sponsie absorbeer net genoeg van die vloeistof sodat jy dit spaarsamig en effektief kan gebruik. Baie van die produkte bevat ook ’n klein sponsie wat jy voor aanwending op die “kussing” klad. Dit is ’n maklike manier om veral onderlaag aan te wend en dit lyk ook baie egalig.

Onderlaag-kussinggrimering

Onderlaag-kussinggrimering het soortgelyke eienskappe as ’n BB-room, dit is net met ’n kussingaanwender gekombineer. Dit omskep die vloeibare onderlaag in ’n ligter emulsie wat dan maklik aanwend en intrek in jou vel. Jou vel sal dus ’n beter tekstuur en gevoel hê en ook mooi gesond lyk. Die meeste kussinggrimering-produkte bevat ook sonbeskerming en is lekker kompak. Dit is ook ideaal om saam te neem wanneer jy reis.

#rrwenke

Vir ’n swaarder dekking, gebruik meer van die produk

Maak gereeld die aanwending-sponsie skoon

Moet nie jou sponsie met ander mense deel nie.

Verbruikersgids

Lancôme is beskikbaar by uitgesoekte Foshini en Woolworths-winkels of skakel 0860 102 491

Dior is beskikbaar by uitgesoekte Red Sqaure-winkels. Klik hier om jou naaste winkel te vind of skakel 021 442 7700

The Body Shop is beskikbaar aanlyn of by The Body Shop-winkels.