La Motte se privaat-roostuin oop vir publiek

Besoekers wat by La Motte aandoen tydens die Franschhoek Open Gardens word uitgenooi om die skouspel te kom geniet van ’n swierige oudagse roostuin in die romantiese ambience van La Motte se talle historiese geboue. Een van die rose van die negentien roos-variteite wat in hierdie roostuin geplant is, is vernoem na die eienaar, die welbekende mezzo-sopraan, Hanneli Rupert.

Die roostuin is geplant in die klassieke en formele styl met ’n fontein en paadjies wat omlyn is met inheemse struike en tradisionele vrugte soos kwepers, granate en vye wat weer die legendariese Pierneef à La Motte-restaurant van vars produkte voorsien.

Die restaurant bied ook gedurende hierdie naweek nuwe kreatiewe gebruike van rose as ’n bestanddeel van hul spyskaart. Bosse Hanneli Rupert-rose sal by die Farm Shop op die landgoed te koop wees.

Vir meer inligting kyk gerus by www.la-motte.com of skakel +27 (0)21 876 8000.

Vir meer inligting oor die Franschhoek Open Gardens kyk by http://franschhoek.org.za/events/event/franschhoek-open-gardens-festival/