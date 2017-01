Laat jou grimering langer hou

Vyf wenke wat sal help dat jou grimering langer hou

1. Gebruik ’n voorbereidingslagie (primer)

“’n Voorbereidingslagie gee jou onderlaag iets om aan vas te klou,” sê Lucoh Mhlongo, Elizabeth Arden se bekende grimeerkunstenaar. Trevor Rothwell, Dior se nasionale grimeerkunstenaar, sê ’n voorbereidingslagie help ook dat jou onderlaag nie van kleur verander nie, veral vir vroue met ’n olierige of kombinasievel. Dit help ook om jou vel se kleur te korrigeer.

Kies die volgende kleure vir die volgende probleme:

• Rooiheid: kies ’n groenkleureige voorbereidingslagie

• Donker kringe onder jou oë met ’n ligte vel: kies geel

• Donker kolle en verkleuring: kies appelkoos.

Smeer eers jou vogroom aan, en dan ’n voorbereidingslagie oor jou hele gesig (ook oor jou ooglede).

Probeer die volgende:

Smashbox Finish 24H Shadow Primer (R300)

Lancôme Makeup Primer La Base Pro Fluid (R450)

Urban Decay Brightening complexion primer (R450)

Elizabeth Arden Flawless Start Instant Perfecting Primer (R365)



2. Kies ’n onderlaag wat lank hou

“Kies een wat weerstand bied. As dit SPF-beskerming ook bevat, sal dit beter beskerming teen die son bied,” sê Lucoh.

Probeer die volgende:

Estée Lauder Double wear Nude Cushion Stick (R480)

Elizabeth Arden Flawless Finish Perfectly Satin 24H Make-up SPF15 (R450)



3. Werk sagkens

“Moenie rof werk as jy jou grimering deur die loop van die dag heraanwend nie, anders sal jy jou grimering en onderlaag verwyder. Gebruik ’n ligte sneesdoekie en klad liggies op jou gesig om olie en sweet te verwyder, en wend ’n ligte lagie gepersde poeier aan,” sê Lukoh.

4. Sproei jou gesig

“’n Gesigsproei is perfek vir ’n warm somersdag. Dit hou jou koel, hidreer jou vel en gee jou vel ’n mooi glans. Hou die botteljie omtrent 15 cm weg van jou gesig wanneer jy dit aanwend,” sê Lukoh.

Probeer die volgende:

Elizabeth Arden eight Hour Miracle Hydration Mist (R350)

Clarins Fix Make Up Spray

Estée Lauder Set + Refresh Perfecting Make Up mist (R395)



5. Bly koel

“Drink koue water om jou liggaam af te koel en te hidreer, en bly so veel as moontlik in die skaduwee. Dra ligte kleure, ’n hoed en sonbrille,” sê Lukoh.