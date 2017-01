Lag ’n slag

Oefen jou lagspiere

Klaarblyklik maak dit nie saak of die lag werklik of gedwongeis nie.

• Dus: lag lank en lekker vir flou grappe, of sommer vir jouself en dikwels word dit dan ’n regte kraailag uit jou maag uit.

• Vergeet van flieks waarin jy huil dat die trane spat, soek die komedies uit en nooi sommer ’n vriend of twee oor om saam met jou te skater. Lag is aansteeklik en groter pret as jy nie alleen is nie.

• Kyk na ’n lawwe program op televisie al is dit nie heeltemal jou smaak nie en dwing jouself om te lag.

• Leer om vir jouself te lag eerder as om gefrustreerd of vies te word as jy foute maak.

• Gaan kyk na ’n komediant.

15 minute se lag verbrand 40 kalorieë en 10 minute se uit die maag lag, kan chroniese pyn verlig – Dr. Ramón Mora-Ripoll

Hoekom voel jy beter?

Volgens dr. Mora-Ripoll sneller lag veranderinge in die spiere, immuunstelsel en hormoonstelsel wat tot positiewe emosies lei en só lewensgehalte verbeter. Dit help ook om spanning te beheer en verbeter sosiale vaardighede. Boonop lyk dit of lag die vlakke van oksitosien, melatonien, serotonien en dopamien verhoog – alles hormone wat jou vrolik laat voel.

Ha, ha, ha … Lag is toe die beste medisyne.

* Dr. Ramón Mora-Ripoll skryf in die mediese joernaal Alternative Therapies in Health and Medicine dat lag as aanvullende medisyne gesien moet word in die voorkoming en behandeling van siektes en raai almal aan om elke dag lekker te lag.