Sorg so vir leer

Leer is hier en ook internasionaal die mees begeerlikste bekleedsel vir meubels, in die voertuig industrie asook in klere ontwerp. Suid-Afrika is tans een van die vooraanstaande lande as ons van leer produksie praat. In vroeër tye is primitiewe leer-metodes aangewend, maar die industrie is huidiglik hoogs wetenskaplik en in-diepte navorsing word gedoen om leer te verbeter om by ons moderne leefwyses aan te pas.

Hoe moet ons leer-items versorg sodat dit langer sal hou?

Leatherguard verskaf die volgende belangrike redes waarom ons noukeurig na ons leer moet omsien.



1. Voorkom dat die leer kraak en afdop.

2. Beskerm teen sonbeskadiging.

3. Maklike verwydering van ink en vlekke.

4. Bewaar buigsaamheid en glans.

5. Voorkom dat die kleur verbleik.

Vir meer inligting besoek www.leatherguard.co.za

Verwyder vlekke in drie maklike stappe

STAP 1 – Dreineer enige vloeistowwe van die leer met ’n skoon wit lappie of papier handdoek.

STAP 2 – Verwyder alle soliede stukkies wat oorblywend is op die leer versigtig. As die stukkies droog geword het, kan dit afgeborsel of met ’n stofsuier verwyder word.

STAP 3 – Identifiseer die vlek en verwyder dit met die korrekte produk of kontak Leatherguard direk vir verdere navrae by www.leatherguard.co.za

Handige wenke om jou leer produkte te beskerm

1. Moenie jou leer baadjie laat droogskoonmaak nie. Die kleur gaan uitwas, dit verwyder die olies uit die leer en beskadig die leer-kledingstuk.

2. Gebruik van Leatherguard se spesialis produkte (soos die Diep Reiniger) om die leer skoon te hou.

3. Bly weg van wasgoed-opknapmiddels soos Stasoft, aangesien dit ook die kleur van jou leerbaadjie sal beïnvloed.

4. Gebruik hul spesialis-room om jou baadjie weer ’n sagte gevoel te gee.

Wenke om na jou leer skoene om te sien

Volgens Green Cross versorg mense verskillende tipes leer op uiteenlopende wyses:



1. Volgraan-leer



Maak seker dat jou politoer die kleur van die skoen naboots. Neutrale skoenroom of -politoer moet aan lig gekleurde en natuurlike leer aangend word. Wend egalig aan in klein hoeveelgede met ’n skoon droeë lap.

2. Blinkleer



Vee hierdie leer met ’n skoon lap gevolg deur versigtige polering.



3. Sweedseleer



Vuilighede op die oppervlak moet met ’n sagte borsel verwyder word. Sommige vlekke kan met ’n suede-skoonmaakproduk verwyder word. Sekere skoonmaak middels kan die kleur van die leer verdonker. ’n Sagte borsel kan gebruik word om die pluisafwerking te lig en herstel. Voorkom dat olierige vloeistowwe op die sweedseleer kom, want dit sal die leer permanent beskadig.