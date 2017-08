Lekker slaap

Verskillende tipe beddens is beskikbaar vir alle tipe mense. Daar is beddens en matrasse vir ligte sowel as diep slapers. Daar is moderne beddens, tradisionele beddens, beddens met ekstra stoorplek en vele ander opsies. Elke bed het sy eie persoonlike stempel.

Moderne beddens

As jy hou van ’n skoon en moderne voorkoms, kies die platvorm-bed. Dit is laer teen die vloer as ’n tradisionele bed.

As dit te laag is vir jou, kies ’n basis wat effe hoër is. Die basis kan maklik oorgetrek word om dit esteties meer aantreklik te maak.

Klassieke voorkoms

Vir ’n meer klassieke voorkoms, kies ’n bed met ’n kopstuk. Soms is die matras nie van die hoogste gehalte nie. Jy kan dit egter vervang met ’n beter matras. Hier is die voorkoms belangrik.

Leefstyl

Het jy kinders en troeteldiere? Kies dan ’n laer opsie vir jou bed. Hoër beddens is meer ingerig vir volwassenes.

Belegging

Dit maak nie saak wat jou voorkeure is nie, die regte bed is ’n baie belangrike keuse vir jou en jou gesin.

Eden-bed (R5 895) Block&Chisel

Farrah-bed (R6 995) Block&Chisel

Fossil-bed (R8 499 - R 9 999) @Home

Hemelbed (R10 995) Weylandts

Laaibord-bed (R9 995) Weylandts

Landskap-bed (R11 499- R12 999) @Home

Loft-bed (R5 299 - R6 499)@Home

Sealy Toledo Medium (R6 999) Bedzone

Slumberland (R4 999) Bedzone

Verbruikersgids

