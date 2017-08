Lekker verjaardag-idees

Ridderpartytjie

Vir my seuntjie se sewende verjaarsdag het ons ’n riddertema gehad. Daniel is mal oor fantasiespel en hy hou daarvan om kostuums aan te trek, daarom hou hy van ’n temapartytjie met kostuums. Ons begin al ’n maand of wat voor die tyd kostuums maak – vilt werk die maklikste want dan kan jy net knip en plak met materiaalgom; ek het nie ’n naaimasjien nie en is hopeloos met naaldwerk.

Albei my seuntjies wil gewoonlik help om die kostuums te maak. Vir hierdie partytjie het ons vir elke seuntjie ’n knight-jassie gemaak, met ’n kruis op en rooi tou om die middel. Daniel se jassie het natuurlik ’n nommer 7 op gehad. Ek het iemand gekry wat vir ons hout-swaarde gemaak het. Ek en Daniel het dit met spuitverf geverf.

Op die dag van die partytjie het elke seuntjie ’n swaard in sy partytjiesakkie gekry en hulle kon dit versier met plakkers, tou, versklllende kleure kleefband en wasi tape. Ons het ’n “draak” springkasteel gehad. ’n Fencing coach van Daniel se skool het ook vir die seuns ’n klas kom gee in swaardgeveg (ons het die motorhuis in ’n training lair omskep). Hiervoor was die ouers dankbaar, want toe het ons ’n halfuur se stilte gehad! Daarna het die seuns ’n battle gehad en Daniel kon sy verjaarsdagkoek met ’n regte swaard sny.

Wild Kratts-partytjie

Wild Kratts is ’n storie oor twee natuurbewaarderbroers wat die magte van verskillende diere kry deur spesiale creature power suits en pods aan te trek. Ons het vir elke kind ’n creature power vest gemaak – goedkoop swart frokkies wat afgeknip is en waarop ons vilt vasgewerk het.

Hulle het vier verskillende magte gekry:

• Kameelperd power waar hulle ook hul eie kameelperdmaskers aangetrek het en hul nekke lank moes rek om doughnuts wat uit die bome hang, te eet.

• Vir cheetah power moes hulle hul eie maskers inkleur en ons het ’n resies gehou.

• Vir kangaroe-magte het ons ’n swartsakresies gehad.

• Die partytjie het geëindig met beer-magte. Daniel het ’n beerpak aangetrek. Ons het visstokkies met magnete aan vasgemaak en plastiekvissies met magnete in ’n fontein gegooi. Al die bere moes vissies vang wat hulle toe vir marshmallow-vissies ingeruil het.

Thomas the Train-partytjie

Vir Benjamin se derde verjaarsdag het ons ’n Thomas the Train-partytjie gehou, want hy hou baie van treine. Ons het ’n springkasteel en ’n speeltreintjie gekry.

Wenke vir kinderpartytjies

Pinterest is wonderlik vir idees, maar dit kan ook baie druk op jou sit as jy te meegevoer raak om die perfekte partytjie te hou.

Maak dit vir die ouers ook lekker. Ons sorg altyd dat daar wyn en bier en eetgoed vir die ouers is. Baie ouers woon soms meer as een kinderpartytjie per naweek by, daarom probeer ons dit vir hulle so lekker as moontlik maak.

Etsy is wonderlik vir parytjiegoed wat jy self kan uitdruk en aanmekaar sit. Neem net jou drukkoste in ag, ek het al ’n paar keer goed self uitgedruk wat uiteindelik baie goedkoper sou gewees het om te koop.

Soek rond vir free printables op Pinterest en blogs.

Verjaardagtradisies

In ons huis is verjaardae baie spesiaal – dis ook hoe ek grootgeword het. Ons hang gewoonlik ’n Happy Birthday banner of vlaggies om die een wat verjaar se bed, plus ’n groot heliumballon, en ons sing gewoonlik die verjaarsdagpersoon wakker met tee en ’n muffin met ’n brandende kersie op. Daarna maak ons presente in die bed oop. Gewoonlik kies die persoon wat verjaar ook al die etes vir die dag.​