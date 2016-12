Maak jou eie speelklei

Jy benodig

250 ml koekmeel

250 ml warm water

30 ml sout

30 ml kremetart

30 ml sonneblomolie

5 pakkies jellie

Maak dit so

Laat die kinders jou help afmeet. Plaas al die bestanddele in ’n klein pot en meng tot dit klontvry is. Kook oor medium hitte. Roer gedurig tot die deeg ’n bal vorm. (Dit neem ’n rukkie) Plaas op ’n meelbestrooide snybord en laat 30 minute afkoel. Knie die deeg en voeg meel by (sowat 125 ml), tot dit nie meer taai is nie. Voeg ekstra voedselkleurel by as jy die kleure helder wil maak.

NOTA: Bêre die speelklei in ’n lugdigte houer in die yskas. Dit kan weke hou as dit na elke gebruik gebêre word. As die mengsel taai raak, kan jy dit met meel meng.

Vir meer inligting kyk by Your Family se webblad