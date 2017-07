Genoeg vir 12

180 g (3/4 k) botter

180 g (3/4 k) strooisuiker

3 eiers

125 ml (1/2 k) melk

5 ml (1 t) vanielje-ekstrak

175 g (1 1/2 k) bruismeel, gesif

Voorverhit die oond tot 180 ºC.

1 Room die suiker en botter saam tot lig en romerig.

2 Voeg die eiers, melk en vanielje by en klits goed.

3 Vou die bruismeel in die mengsel in.

4 Skep die deeg in kolwyntjie-papiertjies (ons het helder kleure gebruik). Bak vir 15-20 min. en laat afkoel op ’n draadrakkie.

5 Versier met versiersuiker waarby jy net ’n druppel kleursel byvoeg, en met silwer balletjies, hundreds and thousands, gekleurde suikerkristalletjies en klein hartjies.

Vinnige versiersuiker

250 ml (1 k) versiersuiker

25 ml (1 e + 2 t) warm water

verskeidenheid kleursel, ons het groen, rooi en wit gebruik

1 Sif die versiersuiker om al die klontjies te verwyder.

2 Voeg die water by en roer tot ’n pasta.

3 Verdeel die versiersuiker in 3 afsonderlike bakkies vir die 3 kleure. Ons het net ’n druppeltjie groen en pienk kleursel bygevoeg om liggroen en ligpienk te verkry.

4 Smeer die versiersuiker oor die kolwyntjies en versier na hartelus. As jou kreatiwiteit jou in die steek laat, steel ’n paar idees by ons. As die versiersuiker te dun is na jou sin, kan jy nog versiersuiker byvoeg, maar ons het die versiersuiker wat langs die kante afloop, gelos.

Lees ook: Swymellekker sjokoladekolwyntjies

Lees ook: Frambooskolwyntjies

Lees ook: Glutenvrye kolwyntjies