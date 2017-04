Makrolletjies met witsjokolade-ganache

• 300 g amandelmeel

• 300 g versiersuiker

• 300 g strooisuiker

• 100 g water

• 110 g eierwitte

• 30 g strooisuiker

• 110 g eierwitte

Gekaramelliseerde witsjokolade-ganache

• 280 g Lindt-witsjokolade, gekap

• 5 ml (1 t) sout

• 180 ml (3⁄4 k) room

1 Voorverhit die oond tot 140 °C.

2 Voer 4 groot bakplate met bakpapier uit. Gebruik ’n koekiedrukker en trek sirkels met ’n deursnee van 5 cm op die bakpapier.

3 Sif die amandelmeel en versiersuiker drie keer saam deur ’n fyn sif. Maak seker jy het 600 g van die mengsel ná jy gesif het.

4 Meng die strooisuiker en water in ’n klein kastrol oor matige hitte. Bring tot kookpunt en kook tot dit 113 °C op ’n suiker-termometer bereik.

5 Hou die suiker dop maar begin solank om die eierwitte en 30 g strooisuiker saam tot sagte punte te klop. Gooi die suikerstroop in ’n dun straaltjie by die eierwitte terwyl jy aanhoudend klits. Klits totdat die meringuemengsel heeltemal afgekoel is.

6 Meng die oorblywende 110 g eierwitte by die amandelmengsel in tot dit goed deurgemeng is.

7 Vou die amandelmengsel in by die meringue in die mengbak. Vou die mengsel in tot dit sag en amper loperig is. Dit belangrik om die mengsel nie te veel te meng nie. As dit te loperig raak, sal dit nie mooi doppies vorm nie.

8 Skep die mengsel in ’n spuitsak en spuit sirkels op die voorbereide bakplate. As dit ’n puntjie vorm wat nie wegsak nie, het jy dit nie goed genoeg gemeng nie. Skep dit dan eerder uit die spuitsak en meng nog so een of twee keer deur. Die makrolletjies sal glansend wees en die punt sal vanself wegsak as dit korrek is.

9 Laat staan die makrolletjies vir 20-40 min. by kamertemperatuur om uit te droog. Die bokant moenie meer klewerig voel wanneer jy liggies met jou vingerpunte daaraan raak nie.

10 Bak vir 15 min. Haal uit en laat heeltemal afkoel.

Vulsel

11 Voorverhit die oond tot 250 °C.

12 Sit die witsjokolade in ’n oondpan. Bak vir 15-20 min. Roer die sjokolade elke 5 min. met ’n rubberspaan of houtlepel deur. Hou so aan tot die sjokolade begin verkleur en karamelliseer.

13 Haal uit en voeg die sout by. Skep die sjokolade in ’n groot mengbak.

14 Verhit die room in ’n kastrolletjie oor matige hitte tot kookpunt. Haal van die hitte af en gooi by die witsjokolade in die mengbak. Klits met ’n elektriese klitser tot egalig.

15 Sit vir 2 uur in die yskas. Skep die witsjokolade-ganache in ’n spuitsak. Spuit die ganache op die een helfte van elke makrolletjie en maak toe met nog een.