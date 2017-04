Malaria: die tekens

Kan jy Malaria met verkoue verwar?

Ja, ongelukkig. Die eerste simptome van Malaria verskil nie veel van ’n ligte verkoue nie. As jy malaria afskeep en nie dadelik (verkieslik binne 24 uur) behandel nie, ontwikkel dit gou in ’n baie ernstige toestand. Jy kan sterf. Ons het van die hoogste Malariasterftesyfers ter wêreld.

Simptome van Malaria

Hoe sal jy weet jy het Malaria onderlede?

Die byt van ’n Malariadraende muskiet is maar net soos enige ander muskiet se byt. Jy sal nie meer jeuk nie. Al leidrade is jou simptome, wat na ’n week of twee na die byt kop uitsteek.

As jy na 7-15 dae nadat jy die eerste keer in ’n Malariagebied ingekom het die volgende simptome het, gaan dadelik dokter toe:

• Jy het koors

• Jy het kouekoors

• Jy het hoofpyn

• Jy raak naar

Hoe lank nadat jy in ’n Malariagebied was, kan jy nog Malaria ontwikkel?

Verkouesimptome wat drie weke na jou laaste dag in ’n Malariagebied begin is waarskynlik te wyte aan doodgewone verkouekieme.

Kan jy Malaria kry as jy jou medikasie getrou gedrink het?

Ja, ongelukkig. Daar is weerstandige Malaria, maar jou kanse is darem baie, baie kleiner as jy op medikasie is. Die beste bly om geen kanse te waag nie en dadelik dokter toe te gaan as jy verkouerig is na sewe tot vyftien dae in ’n Malariagebied.

Kry die jongste, opgedateerde Malaria-inligting hier: www.nicd.ac.za/