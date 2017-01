Margaret uit Hollywood: 74ste Golden Globes

Die groot wenner van die aand was die musiekfliek La La Land. Die fliek het skoonskip gemaak en weggestap as die grootste wenner van die aand, nadat dit ál sewe toekennings ontvang het waarvoor dit genomineer was, onder andere die toekenning vir die beste musiek- of komediefliek asook vir beste aktrise en akteur (Ryan Gosling en Emma Stone).

Meryl Streep het die Cecil B. DeMille-toekenning vir haar uitstaande bydrae tot die vermaaklikheidsbedryf ontvang. Sy het tydens haar toespraak uitspraak gelewer oor hoe sy oor Donald Trump voel en sy het ook haar vriendin, die oorlede Princess Leah (Carrie Fisher), aangehaal: “Neem jou hartseer en omskep dit in kuns,” het sy gesê.

The Crown is bekroon as die beste dramareeks op televisie en Billy Bob Thornton is as beste akteur in hierdie kategorie aangewys.