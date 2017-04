Mediterreense groentetert

– genoeg vir 1 groot tert (6-8 mense)

Tertdeeg

• 200 g polenta

• 100 g botter

• 50 g parmesaankaas

• hand vol pietersielie, fyngekap

• hand vol orego, fyngekap

• 2,5 ml (½ t) sout

• 2,5 ml (½ t) bakpoeier

• 1 eier, geklits

• 150 g gekookte koue aartappels, fyngemaak

Vulsel

• 45 ml (3 e) olyfolie

• 250 g kersietamaties

• 5 klein of 2 groot eiervrugte, in kwarte gesny

• 3 eiers

• 180 ml (¾ k) room

• 125 g bloukaas, gekrummel of camembertkaas, gesny, indien jy nie van bloukaas hou nie

• 2 takkies tiemie, blaartjies van die takkies afgestroop

• hand vol pietersielie, fyngekap

• hand vol basiliekruid

1 Voorverhit die oond tot 200 °C. Sproei ’n 21 cm x 21 cm-riffelpan met kossproei.

2 Verwerk die polenta, botter, parmesaankaas, pietersielie, orego, sout en bakpoeier tot krummelrig. Voeg die eier en aartappels by en verwerk totdat dit ’n deeg vorm.

3 Rol die deeg tussen 2 velle bakpapier tot 10 mm uit. Sit vir 30 min. in die yskas.

4 Sit intussen die kersietamaties op ’n oondpan, sprinkel 15 ml olyfolie oor en geur met sout en swartpeper. Rooster vir 20-25 min. of totdat die velle begin oopbars. Haal uit.

5 Voer die voorbereide pan met die deeg uit. Bak die terkors blind.

6 Verhit die oorblywende olyfolie in ’n braaipan oor matige hitte. Braai die eiervrug daarin vir 2 min. aan elke kant of tot goudkleurig. Haal uit.

7 Vul die tertkors met die eiervrugte en tamaties.

8 Klits die eiers, room, bloukaas, tiemie en pietersielie in ’n mengbak. Gooi die mengsel oor die tert.

9 Bak vir 25-30 min. of tot goudkleurig. Dien met vars basiliekruidblare op.