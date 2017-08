Mercedes Benz Modeweek Johannesburg ’17

Plaaslike ontwerpers kon weer eens met hierdie geleentheid hul jongste lente- en somerreekse bekendstel om op internasionale vlak erken te word. Nodeloos om te sê is gehore met meesterstuk-ontwerpe betower wat die Afrika-trots binne ’n mens laat borrel. Hierdie modeweek se hutswoord, #RootedInStyle, toon eerbied aan die tradisie en kenmerke van Afrika se ryk geskiedenis, asook die verskeie insigte en begrippe wat met hierdie tema gepaard gaan. Hoewel elke ontwerper se reeks eie in sy soort was, was daar ’n paar kenmerkende tendense wat in die vertonings opgemerk is.

Deurskynend

Gaas en net-materiale was die gewildste onder ontwerpers. Nie net is dit ’n praktiese materiaal vir lente en somerweer nie, maar dit gee ook ’n sagte en vroulike afronding aan enige uitrusting. Hierdie materiaal is dikwels met borduurwerk en ander tegnieke versier.

Dra die versierde style self bo-oor kort gesnyde toppies of t-hemde vir die modieuse laag-op-laag voorkoms sonder om te warm te kry.

Orapeleng Modutle

Tsotetsi KL

Stefania Morland

Marianne Fassler

Gavin Rajah

Scalo

Blom- en tropiese patrone

Wat is lente sonder ’n oorvloed van blompatrone? Hierdie jaar pronk retro-blompatrone van kop-tot-tone. Dink aan die 60’s en 70’s as inspirasie. Plant- en blaarmotiewe gaan ook gepaard met vanjaar se lente en somer waarvan aalwyn en kaktusse gunstelinge is. Met hierdie modeweek was die deursigtige rok met blomborduurwerk beslis ’n gunsteling.

Fabiani

Spero Villioti

Shana Morland

Quieteria and George

Beach Cult deur Joanna Hedley

Ruff Tung

Oopskouer-toppies

Oopskouer-toppies het reeds vorige jare ’n terugkeer op die modeplanke gemaak, hoewel jou skouers vanjaar nóg meer beklemtoon kan word. Hou dit sag en vroulik met valle en kantafwerkings of wees dramaties met skerphoekige lyne. Oop skouers lyk op hul beste as jy jou hare opbind en skouerlengte oorbelle dra – ’n verslankende nek pas by almal.

Demi-Leigh Nel-Pieters in 'n Khosi Nkosi-ontwerp

Khosi Nkosi

Leigh Schubert

Thula Sindi

Ons hou van: Alle vroue!

Die ontwerpers van Ruff Tung het met hierdie vertoning weer die geleentheid gebruik om erkenning te gee aan vroue met ’n voller figuur. Modelle het met ontwerpe gepronk wat hul kurwes stylvol omvou.

Tydens die modeweek was daar ook ’n reeks wat erkenning gegee het aan vroue, spesifiek vir Augustus – Vrouemaand. Manlike en vroulike modelle het met wit T-hemde waarop staan “We should all be Feminists” gepronk as deel van die voorkoms.

Ruff Tung

Ruff Tung

Feminist-reeks

Feminist-reeks

Feminist-reeks

Feminist-reeks

Alle foto’s is afkomstig van die geregistreerde AFI-webtuiste. Besoek die webblad hier