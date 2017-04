Meringue-koek met romerige tiramisuvulsel

genoeg vir 8

Meringue

• 8 eierwitte

• 500 g strooisuiker

• 30 ml (2 e) mielieblom

Tiramisu-vulsel

• 30 ml (2 e) gemaalde espresso-poeier

• 15 ml (1 e) water

• 250 ml (1 k) room

• 500 ml (2 k) mascarpone

• 45 ml (3 e) versiersuiker

• 5 ml (1 t) vanieljegeursel

1 Voorverhit die oond tot 150 °C.

2 Voer 2 groot bakplate met bakpapier uit. Trek 4 x 20 cm-sirkels, 2 op elke vel, op die bakpapier.

3 Klits die eierwitte tot stywe punte vorm.

4 Voeg die strooisuiker ’n eetlepel op slag by – klits aanhoudend tot al die suiker ingegooi is.

5 Verdeel die meringue-mengsel tussen die vier sirkels op die bakpapier en skraap gelyk met ’n paletmes. Bak vir 1½ – 2 uur of tot lig en krakerig.

Tiramisuvulsel

5 Meng die espresso en water in ’n groot mengbak tot dit opgelos is.

6 Gooi die room, mascarpone, versiersuiker en vanieljegeursel in ’n mengbak en voeg die aangemaakte espresso by.

7 Klits die mengsel met ’n elektriese klitser tot lig en donsig.

8 Stapel die meringuesirkels opmekaar met lae van die tiramisu tussenin. Eindig met tiramisu.