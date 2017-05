Met Gala: top 5-style

Die ontwerper van hierdie jaar se Met Gala, Rei Kawakubo, versoek ons om die betekenis van mode te heroorweeg. Die beslistheid van mode is van vooraf gedefinieer as ’n voortdurende nuutskepping, herontwerp en samevoeging van verskeie eeue en kwessies. Kawakubo se uitstalling bestaan uit ontwerpe van haar eerste reeks in 1981 tot van haar nuutste ontwerpe. Die uitstalling is in ’n jukstaposisie (tussen Oos en Wes; mans en vroue, verlede en hede) uiteengesit om die tussenganger van beslistheid te beklemtoon.

Ons top 5-uitrustings van 2017

Zendaya in Dolce & Gabbana Alta Moda. Foto Instagram

Bee Shaffer in Alexander McQueen. Foto Instagram

Blake Lively in Atelier Versace, saam met haar man, Ryan Reynolds. Foto Instagram

Diane Kruger in Prada. Foto Instagram

Gisele Bündchen in Stella McCartney. Foto Instagram