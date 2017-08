Miniso Japan in SA

MINISO het in 2013 in Tokyo oopgemaak en intussen is meer as 2 000 winkels regoor die wêreld gevestig. Hul tweede SA-winkel het die afgelope naweek in die Menlyn Park-winkelsentrum in Pretoria oopgemaak en hulle beplan nóg 50.

Met die klem op bekostigbaarheid bied MINISO ’n groot verskeidenheid van die oulikste huisware, speelgoed, tegnologiese bykomstighede, skoonheidsaparate en skryfbehoeftes. Dit is die ideale winkel vir geskenkies, en wees gewaarsku, kinders se oë sal rek wanneer hulle daar instap. Van kepse tot babalappies, bekers en sonbrille, hierdie winkel is baie pret. Dit het ons ’n hele ruk gevat om klaar te kyk, en ’n hele paar sakke was uitgedra kar toe. Die Japanese se kenmerkende prettige styl is sterk teenwoordig in al die produkte.

Ons gunstelingkopies was ’n sagte bruin teddiebeertjie, katjie-toedraaipapier and ’n kaktusmaseerder wat jy liggies teen jou spiere druk om jou spiere te koester.

Vir meer inlighting besoek miniso.jp of facebook.com/minisosouthafrica