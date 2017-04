Moet-hê-skoonheidsprodukte vir wanneer jy gaan kamp

As dit by kamp kom, is dit altyd beter om so min as moontlik saam te vat, maar as dit by jou skoonheidsprodukte kom, moet jy beslis nie huiwer om daardie noodsaaklike produkte in te pak nie! Onthou, daar is niks fout daarmee om steeds op jou beste te lyk al is jy iewers in die bos sonder enige selfoonopvangs nie.

Hier is ’n paar wenke en produkte wat jy moet onthou

1. Sonbeskerming

Aangesien jy baie in die son gaan wees, is dit belangrik om jou sonskerm in te pak. Onthou om seker te maak die hele familie smeer gereeld sonskerm aan.

Gebruik ’n goeie breëspektrum-sonskem met ’n hoë SBF-faktor. Daar is niks so irriterend soos om ’n rooi gebrande vel te hê nie. Maak veral seker jou gesig bly beskerm, kry dalk sommer vir jou ’n gekleurde sonskerm wat vir jou dekking gee.

Smeer soggens sonskerm aan en wend dit deur die dag weer aan.

Pak jou sonbril en ’n hoed in, sodat jou gesig ekstra beskerm is.

Probeer die volgende produkte

Nivea Sun Anti-Age Face Sun Cream SPF50 (R199,99)

Eucerin Sun Gel-Creme Oil Control Dry Touch Face SPF50 (R199,99)

Hannon Daily Sunblock Moisturiser SPF30 (R285)

Elizabeth Arden Eight Hour Cream Sun Defense for Face SPF50 PA+++ R295

Celltone Adult Sunscreen SPF50(R199.99)

BioNike Defence 50+ Tinted cream (R149.95)

DermaFix Dermashield SPF50

SIX Broad Spectrum Sun protection SPF 50+(R430)

Vita Liberata PassionFlower & Argan Dry Oil Face Seum SPF30(R775)

TheraVine Sun Defence SPF30 (R189)



2. Lipsalf

Vermy droë, gebrande en seer lippe deur gereeld lipsalf aan te wend. Die beste is om ’n lipsalf te gebruik wat ook ’n SBF-faktor bevat – dit sal jou lippe teen die son se strale beskerm.

Probeer een van die produkte

Labello Sun Protecy (R24,99)

Matsimela Lip Butter (R28)

Lipsano® Lip Care Range (R65,95 elk)

Elli Spot Balm (R159 beskikbaar byTakealot.com, www.elli.co.za)

Dr. Paw Paw Original Balm (R95 beskikbaar by Dis-Chem)

Elizabeth Arden Eight hour Cream Nourishing Lip Balm SPF20 (R235)

Clarins Moisture Replenishing Lip Balm (R215)



3. Gesiglappies

Onthou die goue reël: moet nooit met jou grimering aan gaan slaap nie.

Maak seker jy hou gesiglappies byderhand, soday jy jou gesig daarmee skoon kan vee voor jy gaan slaap.

Daar is ook gesigwasmiddels wat jy sonder water kan gebruik, wat ideaal is vir wanneer jy gaan kamp.

’n Gesiglappie kan ook handig te pas kom wanneer julle reis en jou kind mors dalk iets in die kar.

Hier is ’n paar produkte wat jy kan gebruik

NIVEA Daily Essentials 3in1 Refreshing Cleansing Wipes Normal skin (R49,99)

Yardley Oatmeal Cleansing Wipes (R64,95)

Cherubs Eco-Care Make-Up Remover Facial wipes (R24,99)

African Extract Purifying 3-in-1 Facial Wipes (R48,95)

BioNike Defence Essential Cleansing Water(R129)

Bodyography Cleansing & Soothing Wipes (R230)



4. Haarprodukte

Koop klein botteltjies om jou sjampoe en opknapper in te sit.

Hou ’n droë sjampoe byderhand om jou hare vars te laat lyk.

Kry ’n opknapper wat jy in jou hare kan los, om te keur dat jou hare droog voel.

Indien jou droë sjampoe opraak, gebruik babapoeier. Vryf ’n klein bietjie daarvan op jou wortels om enige oortollige olie te absorbeer (onthou: ’n droë sjampoe vervang nie ’n was nie, dit laat net jou hare varser voel tussen wasse).

Vat ’n kopband saam vir as die wind waai en jy jou hare uit jou gesig wil hou, veral as julle dalk op ’n wildbesigtigingstoer gaan.

Onthou om haarrekkies in te pak, die Invisibobble-rekkies werk veral baie lekker.

Koop ’n haarborsel wat jou hare maklik sal laat ontkoek sonder om jou kopvel seer te maak.

Probeer van die produkte

Philip Kingsley One More Day (R385)

Kevin.Murphy Texture Comb (R230)

Tangle Teezer Compact Styler (R240)

Joico Moisture Recovery Leave In Conditioner (R270)

INDOLA’s Style Revive (R295)

Invisibobble 3 per pak (R80 elk)

Label.M – Dry Shampoo (R254)

Marc Anthony Clear Dry Shampoo

Denman Tangle Tamer Ultra (R149)

GOSH - FRESH UP! DRY SHAMPOO (R170 beskikbaar slegs by Edgars)

Girlz Only Dry Shampoo (R160)

Kevin.Murphy Fresh.Hair Dry Shampoo (R430)



5. Grimering

Neem ’n waterdigte maskara saam, dit sal veral voordelig wees vir wanneer jy wil gaan swem of wanneer dit warm is en jy sweet.

Vat ’n lip- en wangvlekker saam, dit is veelsydig en kan gebruik word op jou lippe en jou wange.

Sorteer jou oogskadu’s uit sodat jy twee of drie kleure inpak. Maak seker jy kan ’n oggend- en aand-voorkoms daarmee skep. Onthou: die hele idee van kamp is minder is meer.

Moenie jou BB-room vergeet nie, dit dien as bevogtiger en bevat meestal ’n velbeskermer.

Pak eerder ’n onderlaag in met ’n SBF-faktor en wat langer gaan aanbly, veral as dit warm is en jy sweet.

Probeer hierdie produkte

La Roche-Posay Anthelios Ultra-Light Tinted Fluid SPF 50

BioNike Defence Hydra5 Mattifying Moisturising Cream (R175 tinted + SPF 15)

Coverderm Filteray Face Plus for normal skin SPF 50+ (R320)

Elizabeth Arden Prevage Anti-Aging foundation SPF30++ (R650)

Smashbox Camera Ready BB Cream SPF 35 (R470)

Hannon Duo Palettes (R145)

Smashbox Full Exposure Mascara Waterproof (R310)

BioNike Defence Color Waterproof Mascara (R165)

Smashbox LA Light Blenable Lip & Cheek Color (R365)

L.O.V Unexpected Eyeshadow 110 (R134,95)

GOSH- Forever Eyeshadow (R195)



6. Bevogtiger

Die klimaatsverskil kan soms jou vel uitdroog, so dit is belangrik om ’n bevogtiger in te pak wat jy soggens en saans kan aanwend.

Kry vir jou ’n bevogtigende masker waarmee jy kan slaap, sodat jy seker maak jou gesig bly sag en bevogtig.

Onthou ook om hande- en lyfroom in te pak.

Probeer hierdie produkte

Clarins Hand and Nail Treatment Cream (R350)

Afriderm Hand & Body Lotion (R49)

Endocil Moisturising Beauty (R127,95)

Juliette Armand (Elements 15) Hand & Nail Cream (R370)

Juliette Armand Hydrating Therapy Mask (R510)

Elizabeth Arden Ceramide Overnight Firming Mask (R685)

Aloe Unique Hand & Nail cream

Clere Hand & Body Lotion

SIX Whilst you sleep Booster Elixir Serum (R220)

TheraVine Hydrating Mango Face Balm (R423)

Placecol Hydrating Face & Body lotion (R395)

La Roche Posay Thermal spring water



7. Naels

Moenie jou naelvyl en naelknipper vergeet nie. ’n Nael wat haak kan baie irriterend raak en moet eerder gevyl of geknip word wanneer jy dit haak, voor dit skeur.

Probeer dié produkte

Elegent Touch Proffesional Emery Boards (beskikbaar by Dis-Chem)

Nailene file 4way (R59,95)

Tweezerman Powergrip Nail Clipper (beskikbaar by Dis-Chem)



8. Muskietweerder

Onthou om muskietweerder saam te neem, veral as jy in areas gaan kamp met ’n hoë risiko vir malaria. Smeer dit gereëld aan, soggens en saans. Jy kry ook seep wat muskietweerder bevat, wat baie lekker werk. Onthou: wees eerder veilig en verhoed dat iets sleg gebeur.

OnGuard Roll-On (R44,95 vir 70ml)

OnGuard Tube Gel (R69,95)



9. Pak ook die volgende in

Plakkies om aan te trek as jy gaan stort. Jy kan kieme optel in publieke badkamers.

Koop ’n plastiekhouer met gaatjies om al jou stortprodukte in te pak as jy gaan stort, die water kan deursyfer en so maak jy ook seker jy vergeet nie dalk iets nie.

Koop ’n kamp-handdoek (beskikbaar by enige kampwinkel). Dit is lekker dun, neem min plek op en raak vining droog.

Koop ’n klein haardroër wat jy maklik in jou tas kan sit.

Onthou altyd ’n dubbelpuntprop.