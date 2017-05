Mooi mat-lippe

~

’n Skoonheidstendens vir oud en jonk! Hierdie grimeringwenk help om verouderde lippe weg te steek en is ook ’n tendens wat groot gaan wees in die volgende seisoen. Cheryl Parker gee raad en ons wys jou hoe om die perfekte mat-lip te skep. Deur Corné Greeff. Hooffoto: Rimmel The Only One Lipstick