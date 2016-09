Mooiste Kleinkaap

Het jy al gewonder waar die term Harvest Table of Harvest Festival vandaan kom? Hierdie beskrywing van lang tafels gevul met seisoenale kos, wyn en mense wat saam kuier, het sy oorsprong in Amerika toe feeste beplan is deur bywoners om die einde van die oes-seisoen te vier. Die spyskaart het kosse ingesluit wat onlangs geoes is, soos mielies, boontjies, bosbessies en ’n vleis-dis soos eend.

Die pragtige Kleinkaap Boetiekhotel in Centurion het onlangs afgeskop met hul eerste jaarlikse Harvest Table. Dit was ’n feesviering van heerlike kos, wyn en geselligheid terwyl die jong folk-groep Georgetown Band (wat hulself as ’n Blue-Billy Folk-Pop band beskryf), gaste met die mooiste musiek vermaak het.

Kleinkaap se Harvest Table wat op 9 September 2016 bekendgestel is, is maar een van vele gesellighede wat by hierdie historiese boetiekhotel gehou word. Hul Moonlight Movie Nights is baie gewild en bestaan uit ’n aand waar paartjies ’n romantiese fliek onder die sterre kan kyk terwyl hulle ’n driegang-piekniekmandjie geniet. Vir meer besonderhede oor hierdie fabelagtige piekniekaande, besoek Kleinkaap se Facebookblad hier.

Geskiedenis van Kleinkaap

Kleinkaap se verhaal het in 1920 begin toe die oorspronklike herehuis op die plaas Clubview deur kolonel Frank Dyson gebou is. Kleinkaap se Kaaps-Hollandse herehuis en landgoed is geïnspireer deur die atmosfeer van die Kaap. Dit het ’n klassieke skoonheid en elegansie. Die statigheid betower besoekers met sjarme. Dit is prentjiemooi en word omhul met welige majestieuse eikebome in natuurlike inheemse tuine.

Die hotel bied ’n eersteklas koservaring van onberispelike diens en standaard. Spyskaarte weerspieël die seisoene en bevat baie van Suid-Afrika se beste natuurlike bestanddele. Die personeel sorg dat die atmosfeer en ervaring onvergeetlik is. Halaal en Kosher-etes is op aanvraag beskikbaar.

In ooreenstemming met die tradisie het die Malan-gesin as huidige eienaars die landgoed uitgebrei, maar die oorspronklike Kaaps-Hollandse styl en argitektuur behou. Die herehuis is uitgebrei tot 1000 m² en die fasiliteite dek nou na raming 600 m². Tuintroues en funksies word in hierdie welige rustige omgewing onder die eikebome gehou.

Die uitvoerende sjef verseker verder dat gaste ’n onvergeetlike ervaring het.

’n Oestafel word een keer per jaar aangebied, maar baie gaste verkies om hul eie oestafel te bespreek. Die spyskaart kan altyd effens verander word, maar die doel bly dieselfde met ongelooflike kos, verskillende vleise, groente, slaaie en brood.

The 16th Lintel-restaurant se doelwit is om mense bymekaar te bring. Alles by hierdie splinternuwe restaurant wentel rondom die naam.

Die oorspronklike opstal het ’n totaal van 15 ondersteunende lateie gehad om getrou te wees aan die Hollandse argitektuur. Die eienaar het die gebou uitgebrei en die uitbreiding het geverg dat lateie bygevoeg is. Die eerste latei wat bygevoeg is (die 16de een), het die begin van ’n nuwe era aangekondig. Die nuwe restaurant is na die latei genoem en heet gepas, The 16th Lintel.

’n Latei word beskou as iets wat versterk en ondersteun. Die splinternuwe restaurant en sy toegewyde span by Kleinkaap het ook hierdie kenmerke. Hul doelwit is om besoekers te verkwik met spyse. Dit is ’n plek waar nuwe ondernemings begin.

Kleinkaap Boetiekhotel, Centurion

Jim van der Merwe Staat 87, Clubview, Centurion

Tel: +27 (0)12 654 9878 Faks: +27 (0)12 654 1979 Selfoon: +27 (0)82 883 3383

Webblad: www.kleinkaap.co.za

The 16th Lintel blog: www.16thlintel.co.za