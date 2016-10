Nektarien-en-murgpampoentjie-slaai

Genoeg vir 6

5 groot murgpampoentjies, met ’n groenteskiller of mandoliensnyer in dun repe gesny

5 nektariens, in wiggies gesny

45 ml (3 e) olyfolie

sout en gemaalde swartpeper

50 g parmesaanskaafsels

30 ml (2 e) truffelolie (opsioneel, want dis vrek duur, maar dit maak die slaai spesiaal, kry dit by Woollies)

1 Plaas die murgpampoentjies, nektariens en olyfolie in ’n mengbak en geur met sout en peper.

2 Verhit ’n riffelpan en rooster die murgpampoentjies en nektariens aan albei kante.

3 Pak op ’n mooi opdienbak. Sprinkel die parmesaanskaafsels en truffelolie oor.